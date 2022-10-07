Минпромторг России стал жертвой аферы на миллионы рублей

МВД России выявило аферу в Минпромторге , в результате которой было похищено 160 миллионов рублей под видом создания игрушечного конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд Россия "». Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

В МВД установили, что его компания «Абтроникс» получила субсидии в 2018-2019 году на изобретение детского товара, а взамен представила Минпромторгу поезд, за небольшую сумму купленный в магазине. Бизнесмена и Нургатину свела их общая подруга Джамиля Чайкина, им троим в результате было предъявлено обвинение в совершении аферы. По версии следствия, они поделили между собой полученные 160 миллионов рублей.