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38 минут назад

Минпромторг России стал жертвой аферы с игрушечным поездом на миллионы рублей

Lenta.ruиещё 1

МВД России выявило аферу в Минпромторге, в результате которой было похищено 160 миллионов рублей под видом создания игрушечного конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд Россия"». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минпромторг России стал жертвой аферы на миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мошенничестве обвиняется бывшая заместитель директора департамента развития промышленности Минпромторга Лилия Нургатина, которая, по версии следствия, получила взятку от бизнесмена Тимофея Телегина, якобы организовавшего производство игрушки-конструктора.

В МВД установили, что его компания «Абтроникс» получила субсидии в 2018-2019 году на изобретение детского товара, а взамен представила Минпромторгу поезд, за небольшую сумму купленный в магазине. Бизнесмена и Нургатину свела их общая подруга Джамиля Чайкина, им троим в результате было предъявлено обвинение в совершении аферы. По версии следствия, они поделили между собой полученные 160 миллионов рублей.

Суд отправил в СИЗО чиновницу и коммерсанта, а их подругу поместил под домашний арест.

Наука и техника,МВД России,Коммерсант,Минпромторг,
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