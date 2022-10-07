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35 минут назад

Crew Dragon с россиянкой в экипаже пристыковался к МКС

Lenta.ru

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной в экипаже пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция события ведется на YouTube-канале НАСА.

Crew Dragon с россиянкой в экипаже пристыковался к МКС
Фото: ТАССТАСС

Стыковка произошла в автоматическом режиме в 17:01 по времени восточного побережья (00:01 7 октября по мск). Через несколько минут корабль был закреплен к МКС с помощью 12 специальных крюков. Члены экипажа Crew Dragon смогут перейти на борт станции примерно через полтора часа.

Изначально запуск Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако позже его отложили из-за прошедшего в штате Флорида урагана «Иэн».

В сентябре все государства-участники проекта МКС одобрили полет Анны Кикиной на корабле Crew Dragon.

Наука и техника,Анна Кикина,NASA,
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