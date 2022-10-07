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5 часов назад

Google представила новые Pixel 7

Sostav.ruиещё 1

Американская корпорация Google представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои первые &laquo;умные&raquo; часы Pixel Watch на основе операционной системы Android. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале компании.

Google представила смартфоны Pixel 7
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В смартфонах установлен новый чип Tensor G2. Они могут работать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения. Стоимость моделей начинается с $599.

Pixel Watch станут первой моделью &laquo;умных&raquo; устройств с интегрированными в неё технологиями Fitbit. В начале прошлого года Google приобрела производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров.

Новые гаджеты появятся в продаже 13 октября.

Ранее в сентябре Apple провела презентацию новых устройств. Компания представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.

Наука и техника,Google,Apple,
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