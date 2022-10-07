Google представила смартфоны Pixel 7

Американская корпорация Google представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои первые «умные» часы Pixel Watch на основе операционной системы Android. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале компании.
В смартфонах установлен новый чип Tensor G2. Они могут работать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения. Стоимость моделей начинается с $599.
Pixel Watch станут первой моделью «умных» устройств с интегрированными в неё технологиями Fitbit. В начале прошлого года Google приобрела производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров.
Новые гаджеты появятся в продаже 13 октября.
Ранее в сентябре Apple провела презентацию новых устройств. Компания представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.