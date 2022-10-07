В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Американские эксперты заявили, что санкции не влияют на Рунет

Игромания.ру

Международный центр по изучению интернет-инфраструктуры при Калифорнийском университете изучил влияние санкций на интернет-инфраструктуру в России, пишет РБК.

Американские эксперты ответили, повлияют ли санкции на Рунет
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Эксперты центра выяснили, что санкции оказали незначительное влияние на Рунет. Как пишет издание, российские компании, которые использовали зарубежную инфраструктуру, либо продолжают ею пользоваться, либо нашли альтернативу.

«Порой приходится выбирать неоптимальные условия поставок, гарантий, двигать сроки этих поставок. Часть компаний сильно затронула невозможность использования или покупки определенного программного обеспечения, пришлось перестраивать внутренние процессы, корректировать предоставляемые клиентам услуги.

Вопрос возможностей взаимодействия (в том числе финансовых) с зарубежными партнерами стоит все еще остро и порой требует индивидуальной проработки подходов»

Евгений Мартынов, представитель российского хостинг-провайдера REG.RU

По статистике центра в начале этого года 67% зарегистрированных доменов располагались на внутренних DNS-серверах, а уже в конце мая — 73,9%. Отмечается, что проблемы возникли только с зависимостью от TLS-сертификата.

Наука и техника,Евгений Мартынов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители