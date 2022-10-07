Американские эксперты ответили, повлияют ли санкции на Рунет

Международный центр по изучению интернет-инфраструктуры при Калифорнийском университете изучил влияние санкций на интернет-инфраструктуру в России , пишет РБК.

Эксперты центра выяснили, что санкции оказали незначительное влияние на Рунет. Как пишет издание, российские компании, которые использовали зарубежную инфраструктуру, либо продолжают ею пользоваться, либо нашли альтернативу.

«Порой приходится выбирать неоптимальные условия поставок, гарантий, двигать сроки этих поставок. Часть компаний сильно затронула невозможность использования или покупки определенного программного обеспечения, пришлось перестраивать внутренние процессы, корректировать предоставляемые клиентам услуги. Вопрос возможностей взаимодействия (в том числе финансовых) с зарубежными партнерами стоит все еще остро и порой требует индивидуальной проработки подходов» Евгений Мартынов , представитель российского хостинг-провайдера REG.RU

По статистике центра в начале этого года 67% зарегистрированных доменов располагались на внутренних DNS-серверах, а уже в конце мая — 73,9%. Отмечается, что проблемы возникли только с зависимостью от TLS-сертификата.