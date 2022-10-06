Мошенники начали распространять вирусы под видом повесток

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники начали рассылку вредоносных писем в интернете под видом повесток, на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Эксперты уточнили, что жулики тщательно подошли к вопросу оформления рассылаемых электронных писем. Они содержат ведомственную геральдику, ссылки на статьи УК РФ, написаны в военном стиле.

Текст писем лаконичен. В них говорится, что адресат должен был получить повестку лично, но она по значимым причинам не была доставлена. Ему следует явиться в военкомат в назначенное время, предварительно скачав «повестку» по ссылке.

Переход по ссылке приведет в конечном итоге к запуску вредоносной программы, предупреждают в Лаборатории. Ее целью может быть шпионаж, кража важных документов и файлов, получение доступа к корпоративным почтовым ящикам.