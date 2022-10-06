Какая должна быть температура в холодильнике и как хранить продукты правильно

Холодильники далеко шагнули вперед с момента своего появления: сейчас на рынке можно найти модели любой стоимости, размера и технологий. Впрочем, даже самый продвинутый холодильник не убережет ваши продукты, если вы будете хранить их в неподходящей температуре. Издание РБК рассказало, как правильно настроить температуру холодильника.

Фото: Hisense Hisense

Как выбрать оптимальную температуру холодильника

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Большинство современных производителей холодильников рекомендуют температуры в районе +3-4 градусов Цельсия для основной камеры, и -18 градусов — для морозильной. Эти цифры обеспечат подходящие условия для хранения многих продуктов, но важно понимать, что из этого правила есть исключение. Некоторые ингредиенты требуют специфической температуры хранения: например, овощи нежелательно держать в слишком низких температурах, тогда как молочные продукты — в слишком высоких. Об этом нельзя забывать, так как почти все современные холодильники разделены на зоны, поддерживающие разную температуру и предназначенные для разных вещей.

Посмотреть информацию о рекомендуемой температуре хранения часто можно прямо на упаковке того или иного продукта, но, на всякий случай, вот краткая шпаргалка, которая подскажет, что куда лучше класть.

Верхняя полка: колбасные и кондитерские изделия, сыр, сливочное масло.

Средняя полка: колбасные изделия, выпечка, сыр, сливочное масло, фрукты (если нет специального отделения).

Нижняя полка: свежая рыба, молочные продукты, овощи.

Дверца: соусы, напитки, мягкий сыр, сливочное масло.

Морозилка: замороженные мясо и рыба, тесто, фрукты, ягоды, овощи.

Понять, что температура настроена неправильно или не подходит вашим продуктам, можно понять по ряду признаков. Если еда портится быстрее срока годности или подмерзает, вам стоит подумать над работоспособностью холодильника. Неправильная температура также может привести к появлению конденсата или оттаиванию льда в холодильнике.

Проверить опасения можно при помощи самого обычного термометра: оставьте его на подозрительной полке холодильника, закройте дверцу и проверьте результат через 20 минут. Если термометр покажет, что фактическая температура соответствует заданной, то причина в неверных настройках. Если же не соответствует, то, возможно, пришла пора обратиться в сервисный центр: холодильник работает некорректно.

Чтобы обезопасить устройство и хранящиеся в нем продукты, достаточно лишь соблюдать базовые меры безопасности и вовремя ухаживать за холодильником. Вот несколько полезных советов.