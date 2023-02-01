Компактные посудомоечные машины: стоят ли они своих денег

Посудомойка способна серьезно облегчить жизнь, но она поместится далеко не на всякую кухню. Обычно в таких ситуациях люди присматриваются к компактным моделям — но стоят ли они покупки? Портал ixbt.com разобрался в вопросе.

Фото: Yunmi Yunmi

Что нужно знать о компактных посудомойках

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Компактные посудомоечные машины предназначены для размещения на кухне, которая не была спроектирована и собрана для установки полноценной посудомойки. Прежде всего, это сказывается на габаритах и вместительности машины: их вполне можно поставить прямо на столешницу, но внутрь не получится загрузить много посуды.

Большинство машин подобного рода рассчитано на шесть комплектов посуды, что неплохо звучит на словах, но на практике эта цифра не включает в себя прочую кухонную утварь. Например, различные кастрюли, миски, стаканы и кружки, а также съемные детали бытовых приборов, вроде лезвий блендера или мясорубки. Номинальной загрузки на шесть комплектов хватит максимум для мытья грязной посуды после обеда на двух человек. Если не готовить лично, то утвари будет меньше, что немного повысит объем свободного места, но такие машины чаще всего так и так приходится загружать в несколько циклов. Само собой, это влияет на расход воды и электроэнергии.

Модели, рассчитанные на три или четыре комплекта посуды, в принципе подойдут только тем, кто живет один — или максимум вдвоем. Что касается более вместительных вариантов, на рынке можно найти посудомойки на восемь комплектов: их не много, и они не такие уж компактные, но загрузка безусловно больше. Правда, если заходить настолько далеко, то иногда проще немного переделать кухню под полноценную посудомоечную машину с узким корпусом, чтобы не идти на компромисс зря.

Чем компактные посудомойки отличаются от обычных

Если говорить об управлении и электроники, обе разновидности посудомоечных машин оснащены примерно одинаково. И те, и другие имеют электронные кнопки, дисплеи, переключатели и так далее. Ключевые различия заключаются в функциях и некоторых нюансах, которые мы вкратце разберем.