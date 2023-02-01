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1 час назад

Компактные посудомоечные машины: стоят ли они своих денег

Мария Иванова

Посудомойка способна серьезно облегчить жизнь, но она поместится далеко не на всякую кухню. Обычно в таких ситуациях люди присматриваются к компактным моделям — но стоят ли они покупки? Портал ixbt.com разобрался в вопросе.

Компактные посудомоечные машины: стоят ли они своих денег
Фото: YunmiYunmi

Что нужно знать о компактных посудомойках

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Компактные посудомоечные машины предназначены для размещения на кухне, которая не была спроектирована и собрана для установки полноценной посудомойки. Прежде всего, это сказывается на габаритах и вместительности машины: их вполне можно поставить прямо на столешницу, но внутрь не получится загрузить много посуды.

Большинство машин подобного рода рассчитано на шесть комплектов посуды, что неплохо звучит на словах, но на практике эта цифра не включает в себя прочую кухонную утварь. Например, различные кастрюли, миски, стаканы и кружки, а также съемные детали бытовых приборов, вроде лезвий блендера или мясорубки. Номинальной загрузки на шесть комплектов хватит максимум для мытья грязной посуды после обеда на двух человек. Если не готовить лично, то утвари будет меньше, что немного повысит объем свободного места, но такие машины чаще всего так и так приходится загружать в несколько циклов. Само собой, это влияет на расход воды и электроэнергии.

Модели, рассчитанные на три или четыре комплекта посуды, в принципе подойдут только тем, кто живет один — или максимум вдвоем. Что касается более вместительных вариантов, на рынке можно найти посудомойки на восемь комплектов: их не много, и они не такие уж компактные, но загрузка безусловно больше. Правда, если заходить настолько далеко, то иногда проще немного переделать кухню под полноценную посудомоечную машину с узким корпусом, чтобы не идти на компромисс зря.

Чем компактные посудомойки отличаются от обычных

Если говорить об управлении и электроники, обе разновидности посудомоечных машин оснащены примерно одинаково. И те, и другие имеют электронные кнопки, дисплеи, переключатели и так далее. Ключевые различия заключаются в функциях и некоторых нюансах, которые мы вкратце разберем.

  • На компактных моделях редко встречаются инверторные бесщеточные моторы, которые работают тише и эффективнее стандартных. Это не критичный пункт — чистота посуды все равно зависит от выбранного режима и правильной загрузки посуды.
  • Компактные посудомойки сушат вымытую посуду при помощи конденсата: это занимает дольше времени, чем сушка через теплообменник, которая часто применяется на обычных моделях.
  • Камеры компактных моделей чаще всего изготавливаются из специального пластика вместо нержавеющей стали, которая придает конструкции прочность. В то же время, пластик гораздо легче по весу.
  • Премиальные посудомойки иногда предлагают автоматические программы мойки: они распознают загрязнение посуды при помощи сенсоров и сами выбирают подходящий режим мытья. На компактных же придется выбирать из набора предустановленных программ.
  • Обычные посудомойки позволяют загружать лишь один из уровней, что полезно, если вы не хотите накапливать грязную посуду до полной загрузки. Компактные модели предлагают всего один уровень (исключение — некоторые посудомойки на восемь комплектов).
  • Компактные модели часто лишены мелкой, но приятной эргономики, вроде внутренней подсветки камеры, таймера, автоматического открывания дверцы и прочих функций.
  • Обычные посудомойки можно напрямую подключить к горячей воде, что сэкономит немного времени и электричества, которое понадобилось бы для разогрева холодной. Компактные могут подключаться только к холодной, зато экономичнее ее расходуют.
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