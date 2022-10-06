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1 час назад

На «Яндекс.Маркете» можно будет продавать подержанные товары

Лера Букина

«Яндекс.Маркет» внедрит возможность продажи подержанных товаров. Россияне смогут пользоваться данной услугой с 17 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на службу «Яндекс.Маркета».

На «Яндекс.Маркете» можно будет продавать подержанные товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сервисе также будет доступно размещение витринных образцов и уцененных вещей. Продавать можно будет предметы для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику или редкие товары, которые больше не производятся.

«Заказывать ресейл-товары на маркете так же удобно, как новые. Покупатели могут посмотреть их в разделе «ресейл» или в карточках товаров, для которых есть соответствующие ресейл-предложения», — говорится в заявлении сервиса.

Также предусмотрен выбор состояния товара, а также внешнего вида (новый, отличный или хороший). Отмечается, что такой формат покупки популярен в стране.

Всем продавцам будет необходимо пройти предварительную проверку службы качества.

Напомним, что «Яндекс.Маркете» весной запустил продажи б/у товаров. Однако ассортимент был слишком маленьким – доступны были лишь продажи смартфонов и сумок люксовых брендов.

Ранее «Яндекс Маркет» приступил к продажам детских товаров под собственной торговой маркой Junion. На сайте магазина можно приобрести автокресла для детей до 12 лет и картины по номерам.

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