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21 минуту назад

Бывшего руководителя службы безопасности Uber признали виновным в сокрытии утечки данных

Ferra.ru

Федеральное жюри присяжных признало бывшего начальника службы безопасности компании Uber виновным в сокрытии утечки данных пользователей сервиса в 2016 году, сообщают журналисты, присутствовавшие в зале суда.

Бывшего сотрудника Uber признали виновным в сокрытии утечки данных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Джо Салливан был признан виновным по одному пункту обвинения в препятствовании и одному пункту обвинения в преднамеренном преступлении. Он помог скрыть от властей масштабную утечку данных в 2016 году, а также препятствовал расследованию Федеральной торговой комиссии США.

Проблемы Салливана начались осенью 2016 года, когда двум киберпреступникам удалось взломать сервер хранения данных компании Amazon и похитить персональную информацию о примерно 600 000 водителей Uber, а также о примерно 57 миллионах пользователей этого приложения. Затем хакеры связались с Салливаном по электронной почте, пытаясь вымогать у компании 100 тыс долларов.

Салливан тайно расплатился с хакерами через программу компании "bug bounty", а затем ввел федеральных следователей в заблуждение относительно произошедшего.

При Салливане общественность не была уведомлена об инциденте, несмотря на то, что преступники украли имена, номера телефонов и адреса электронной почты пользователей. Также были украдены номера лицензий водителей Uber.

Наука и техника,Amazon,Uber,
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