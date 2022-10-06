Samsung выпустила телевизор стоимостью 2 млн рублей

Большой 4К-телевизор Samsung QN100B Neo QLED TV с пиковой яркостью 5000, поддержкой 120 Гц и толщиной всего 20 мм поступил в продажу по цене в 45 млн южнокорейских вон (около 1,9 млн руб.). Об этом сообщает портал Gizmochina.
Пиковая яркость в Samsung QN100 достигает 5000 нит, что примерно в два раза выше, чем у обычных телевизоров, и значительно выше, чем у прошлой модели QN95B. Телевизор оснащен 98-дюймовой матрицей mini-LED с 4К-разрешением и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Телевизор предлагает 160 тыс. уровней яркости, 14-битную цветовую панель и чипсет Neo Quantum Processor Plus при толщине всего 20 мм.
Также заявлено о поддержке HDR10, HLG, Q-Symphony и Object Sound Tracking Plus. За звук в Samsung QN100B Neo QLED TV отвечает 14-канальная система мощностью 120 Вт.
В телевизоре есть поддержка облачного игрового сервиса Google Stadia, который прекратит существование уже в январе 2023 года.
О доступности Samsung QN100B Neo QLED TV за пределами Южной Кореи не сообщается, однако модель уже была замечена на американском сайте компании.
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