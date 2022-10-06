Ученые открыли новую группу крови, защищающую от малярии

Ученые из Бристольского университета обнаружили новые группы крови в рамках системы типирования по Er-антигенам. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Blood.

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Типирование крови по группам описывает наличие или отсутствие в крови определенных комбинаций белков, с помощью которых организм отличает свои клетки от бактерий и вирусов. На сегодняшний день используется более 40 систем типирования, основанных на разнообразии антигенов и их вариантов, включая всем известные AB0 и систему резус-фактора.

В 1982 году, после анализа нескольких случаев летальных исходов при переливании крови, ученые открыли антиген Era, а затем еще несколько антигенов из этой группы — Erb и Er3. Однако конкретные их функции оставались неизвестными до сих пор.

В новой работе исследователи проанализировали кровь 13 пациентов и идентифицировали пять вариаций Er, включая ранее неизвестные Er4 и Er5. Они также определили ген, кодирующий белки на поверхности клеток – PIEZO1, который, как было установлено ранее, отвечает за чувствительность клеток к физическим раздражителям. Нарушение работы PIEZO1 связано с рядом патологий, включая преждевременные роды. Мыши, лишенные PIEZO1, погибали еще до рождения. Новые исследования показали, что PIEZO1 необходим для прикрепления Er-антигена к поверхности клетки.