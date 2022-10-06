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32 минуты назад

Энтузиаст собрал сенсорный экран из 40 клавиатур с подсветкой

Газета.Ru

Энтузиаст из США на основе большого количества клавиатур с RGB-подсветкой создал сенсорный экран, на который можно выводить любое изображение или видео. На это обратил внимание Telegram-канал VGTimes.

Энтузиаст собрал сенсорный экран из 40 клавиатур с подсветкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для осуществления задуманного инженер закрепил на стене 40 RGB-клавиатур. Благодаря действующим клавишам и RGB-подсветке он получил сенсорный экран со скромным разрешением 80x48 пикселей. При этом на него можно вывести любое изображение.

В опубликованных энтузиастом примерах кроме игры в виде реагирующего на касание фейерверка показаны клип Never Gonna Give You Up Рика Эстли, а также «гифка» с Гэндальфом из киноадаптации «Властелина Колец». При этом разобрать, что показано на экране, достаточно сложно ввиду чрезвычайно низкого разрешения.

Наука и техника,Рик Эстли,
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