Энтузиаст собрал сенсорный экран из 40 клавиатур с подсветкой

Энтузиаст из США на основе большого количества клавиатур с RGB-подсветкой создал сенсорный экран, на который можно выводить любое изображение или видео. На это обратил внимание Telegram-канал VGTimes.

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Для осуществления задуманного инженер закрепил на стене 40 RGB-клавиатур. Благодаря действующим клавишам и RGB-подсветке он получил сенсорный экран со скромным разрешением 80x48 пикселей. При этом на него можно вывести любое изображение.