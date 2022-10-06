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40 минут назад

Прокатчики оборудования для концертов столкнулись с дефицитом техники

Лера Букина

Организаторы концертов и развлекательных мероприятий сообщили о наличии проблем с поставками оборудования технического сопровождения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Прокатчики оборудования для концертов столкнулись с дефицитом техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди товаров, оказавшихся в дефиците, - почти все музыкальные системы, микрофоны, наушники, цифровые и аналоговые микшеры, а также радиосистемы.

В группе компаний DJStore указали на полное прекращение поставок в Россию европейского и американского оборудования для организации концертов. Их доля оценивалась в 70%. Отмечается, что ситуация связана с последними событиями на Украине.

Также сообщается, что параллельный импорт не может полностью решить возникшую проблему. Малые дистрибуторы приступили к ввозу оборудования для концертов, однако гарантию они не предоставляют. Также в DJStore отметили высокую стоимость западного оборудования.

Эксперты указывают на то, что технику из Европы и США постепенно заменяют китайскими аналогами. Однако продукции из Китая не удается покрыть все потребности.

Ранее сообщалось, что частичная мобилизация в РФ может негативным образом отразиться на параллельном импорте в связи с нехваткой некоторых специалистов.

Наука и техника,Коммерсант,
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