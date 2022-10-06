Учёные выяснили, как долго создавалась Луна

Группа учёных из Исследовательского центра Эймса построили компьютерную симуляцию с очень высоким разрешением, которая показала, как на самом деле могла сформировать Луна.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что естественный спутник Земли мог получиться в течение считанных часов. Это сильно отличается от предыдущих расчётов, которые говорили о месяцах и даже годах, якобы ушедших на это дело.

Стоит уточнить, что это хоть и высокоточная, но всё же симуляция. А потому есть шансы, что она может быть ошибочна.