Учёные выяснили, как долго создавалась Луна

Группа учёных из Исследовательского центра Эймса построили компьютерную симуляцию с очень высоким разрешением, которая показала, как на самом деле могла сформировать Луна.
Оказалось, что естественный спутник Земли мог получиться в течение считанных часов. Это сильно отличается от предыдущих расчётов, которые говорили о месяцах и даже годах, якобы ушедших на это дело.
Стоит уточнить, что это хоть и высокоточная, но всё же симуляция. А потому есть шансы, что она может быть ошибочна.
Напомним, что актуальная теория формирования Луны утверждает, что небесное тело образовалась в результате столкновения тела размером с Марс с Землёй. Учёные назвали его Тейя, а произошло это около 4,6 млрд лет назад.