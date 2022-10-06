Часы Apple Watch взорвались и прожгли диван владельца

Пользователь Apple Watch Series 7 рассказал порталу 9to5mac, как его часы взорвались и прожгли его диван.

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По словам владельца аксессуара, когда он надел Apple Watch, он заметил, что часы были горячее, чем обычно. Затем он обнаружил, что задняя панель часов треснула, а на экране устройства появилось уведомление о необходимости отключения из-за высокой температуры. При этом пользователь находился дома, где температура составляла чуть выше 20 градусов Цельсия.

Сразу же после такого поведения часов он позвонил в службу поддержки Apple. Представитель компании сказал, что Apple проведет расследование, и посоветовал не прикасаться к часам, пока не поступит ответ от экспертов.

Однако на следующее утро пользователь Apple Watch проснулся и обнаружил, что аксессуар стал еще горячее на ощупь, а дисплей устройства разбился под натиском вздувающегося аккумулятора и высокой температуры. Когда он взял часы, чтобы сфотографировать их для отправки в Apple, они сразу же начали издавать «потрескивающие звуки», а затем и вовсе взорвались. Неисправные часы успели прожечь диван пользователя, однако он сам при этом не пострадал.