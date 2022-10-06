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49 минут назад

Смартфон Realme 8 взорвался во время зарядки

Газета.Ruиещё 1

В Индии смартфон Realme 8 взорвался во время зарядки. Об этом в соцсетях рассказал владелец бюджетного устройства.

Смартфон Realme 8 взорвался во время зарядки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После инцидента владелец смартфона обратился в региональный сервисный центр Realme. По итогу экспертизы специалисты компании заявили, что вина лежит на пользователе. По словам пострадавшего, в чем была проблема и почему вина лежит на нем, владельцу гаджета так и не смогли объяснить.

Realme 8 — первый бюджетный смартфон компании, получивший Super AMOLED-дисплей. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Это не первый подобный случай взрыва смартфона среди индийских пользователей. Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Индии взорвался аккумулятор в бюджетном смартфоне Redmi 6A, в результате чего погибла женщина.

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