Нейробиологи предложили новую теорию возникновения Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета получили опровержение доминирующей в науке «амилоидной» гипотезы развития болезни Альцгеймера, которая недавно была поставлена под сомнение из-за признаков фальсификации в работе, лежащей в ее основе. Работа опубликована в Journal of Alzheimer s Disease.

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Доминирующая гипотеза патогенеза болезни Альцгеймера предполагает, что ее симптомы возникают из-за накопления амилоидных бляшек в головном мозге. Они образуются, когда белки-амилоиды становятся нерастворимыми, а затем слипаются друг с другом.

Неизвестно, как именно бляшки вызывают симптомы Альцгеймера. Авторы нового исследования выяснили, что, скорее всего, никак. Они проанализировали уровни бета-амилоидов у пациентов, у которых из-за мутации образуются амилоидные бляшки в больших количествах. Оказалось, что образование бляшек не приводило к когнитивным нарушениям, пока у пациентов сохранялся высокий уровень растворимых бета-амилоидов. За участниками наблюдали в течение трех лет.

Авторы предполагают, что когнитивные нарушения появляются из-за того, что белки-амилоиды теряют свои функции при образовании бляшек. При этом возникает дефицит растворимых «нормальных» амилоидов, необходимых для работы мозга.