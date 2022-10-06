В России резко выросли продажи смартфонов

С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов.

Как сообщают «Известия», о том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group.

Продавцы электроники считают, что возобновлению роста продаж смартфонов способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14.

В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.