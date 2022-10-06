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24 минуты назад

В России резко выросли продажи смартфонов

Свободная пресса

С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов.

В России резко выросли продажи смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщают «Известия», о том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group.

Продавцы электроники считают, что возобновлению роста продаж смартфонов способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14.

В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца 2022 года.

Наука и техника,Денис Кусков,
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