В России резко выросли продажи смартфонов

С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов.
Как сообщают «Известия», о том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group.
Продавцы электроники считают, что возобновлению роста продаж смартфонов способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14.
В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца 2022 года.