NASA хочет продлить программу перекрестных полетов с Россией

Руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотят продлить программу перекрестных полетов с Россией . Об этом сообщает ТАСС.

По словам Монталбано, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ставит своей целью продление соглашения о перекрестных полетах с Россией. «Мы считаем продление соглашения своей целью», – заявил он во время пресс-конференции которая состоялась после успешного запуска корабля Crew Dragon. В составе экипажа космического корабля присутствует космонавт из России Анна Кикина.