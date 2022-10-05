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16 минут назад

NASA хочет продлить программу перекрестных полетов с Россией

Елена Прошина

Руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотят продлить программу перекрестных полетов с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

NASA хочет продлить программу перекрестных полетов с Россией
Фото: CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaCC0 / lace0182 / NASA centre in Florida

По словам Монталбано, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ставит своей целью продление соглашения о перекрестных полетах с Россией. «Мы считаем продление соглашения своей целью», – заявил он во время пресс-конференции которая состоялась после успешного запуска корабля Crew Dragon. В составе экипажа космического корабля присутствует космонавт из России Анна Кикина.

Сегодня ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon отправилась к МКС. Стыковка со станцией запланирована на 6 октября.

Наука и техника,Анна Кикина,NASA,
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