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7 минут назад

Гиперспектралный анализ позволил восстановить чертежи Сестрорецких зданий

InScienceиещё 1

Ученые из ЛЭТИ (Санкт-Петербург) провели гиперспектральный анализ, чтобы восстановить архивные чертежи города-курорта Сестрорецка. Для этого они разработали гиперспектральный сканер, который позволил воссоздать архивные документы для дальнейшего использования, сообщает пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Гиперспектралный анализ позволил восстановить чертежи Сестрорецких зданий
Фото: InScienceInScience

В начале XX века Сестрорецк (город в составе Санкт-Петербурга) был крупным курортом России. Зал культурно-массовых мероприятий города был одним из самых больших курортных объектов подобного назначения. Он был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Оригинальные чертежи не уцелели, однако сохранились выполненные акварелью фотокопии, заверенные автором-архитектором. Но и их состояние оставляло желать лучшего. Эти документы ценны, так как именно по ним можно восстановить архитектурный ансамбль Сестрорецка.

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Ученые из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) прибегли к гиперспектральному анализу для воссоздания чертежей. Эта технология позволяет получать изображения любого объекта в 224 каналах видимого и инфракрасного диапазона. Выполненное таким образом изображение несет в десятки раз больше информации. Обычно гиперспектральный анализ применяют для решения задач астрофизики, космических исследований и дистанционного зондирования Земли.

Своего исследования специалисты разработали новую установку — гиперспектральный сканер. Принцип его работы во многом схож с обычным офисным сканером: на подвижной платформе располагается объект для исследования, который затем равномерно «просвечивается» ультрафиолетовым источником света. Информация во всех каналах фиксируется с помощью специальной гиперспектральной камеры.

Первые результаты анализа изображений гиперспектральными методами позволяют надеяться на полное восстановление угасающих изображений и получение информации, которая необходима для восстановления архитектурного ансамбля Сестрорецкого курорта.

«Данное исследование является примером конкретного применения гиперспектральных технологий для решения задач в архивной сфере. В результате обработки удалось превратить малоконтрастные угасающие чертежи в изображения, позволяющие реконструировать исторический облик утраченных объектов», — рассказывает заведующая кафедрой телевидения и видеотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Обухова.

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