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56 минут назад

Блокчейн заставит людей платить налоги

InScience

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая позволит бороться с уклонистами от уплаты налогов с помощью блокчейна. Документ также призвал к введению справедливой и прозрачной системы налогообложения криптоактивов.

Блокчейн заставит людей платить налоги
Фото: InScienceInScience

В резолюции, принятой Европарламентом, говорится о том, что страны должны принять все возможные методы для того, чтобы содействовать эффективному сбору налогов. Одним из возможных таких инструментов может быть блокчейн.

Документ также постановил, что необходимо ввести прозрачную систему налогообложения криптоактивов. При этом документ призывает ввести более упрощенную процедуру сбора налогов для инвесторов с небольшим оборотом сделок.

Пока что неизвестно, какие именно меры предпримут страны Евросоюза для внедрения блокчейна в систему налогообложения. Сама резолюция носит рекомендательный характер.

Наука и техника,Европарламент,ЕС,
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