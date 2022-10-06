Блокчейн заставит людей платить налоги

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая позволит бороться с уклонистами от уплаты налогов с помощью блокчейна. Документ также призвал к введению справедливой и прозрачной системы налогообложения криптоактивов.

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В резолюции, принятой Европарламентом, говорится о том, что страны должны принять все возможные методы для того, чтобы содействовать эффективному сбору налогов. Одним из возможных таких инструментов может быть блокчейн.

Документ также постановил, что необходимо ввести прозрачную систему налогообложения криптоактивов. При этом документ призывает ввести более упрощенную процедуру сбора налогов для инвесторов с небольшим оборотом сделок.