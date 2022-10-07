В отложениях в Антарктиде нашли следы древней ДНК

Научный журнал Nature опубликовал статью с описанием исследования, проведенного учеными из Университета Тасмании, которые обнаружили в морских отложениях Антарктиды ископаемую ДНК возрастом 1 миллион лет.

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В последние десятилетия генетики разработали методику, позволяющую секвенировать древнюю ДНК давно вымерших живых существ. Это позволяет получить информацию об их строении и родстве.

Сохранность молекул ДНК зависит от многих факторов, но в целом они могут сохранять информацию в течение многих тысяч лет. Анализируя подводные грунты из моря Скоша, Линда Армбрехт из Университета Тасмании и ее коллеги обнаружили множество молекул ДНК.

Среди них были как и относительно современные фрагменты геномов различных многоклеточных и одноклеточных обитателей полярных вод, так и очень древние ископаемые ДНК, возраст которых колеблется от 500 тысяч до 1 миллиона лет. В найденной ДНК были идентифицированы фрагменты, принадлежащие радиоляриям, членистоногим, различным видам простейших и позвоночным. Также было обнаружено большое количество древних фрагментов генома диатомовых водорослей.