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1 час назад

В морских отложениях Антарктиды обнаружена ДНК возрастом 1 миллион лет

FBM.ruиещё 3

Научный журнал Nature опубликовал статью с описанием исследования, проведенного учеными из Университета Тасмании, которые обнаружили в морских отложениях Антарктиды ископаемую ДНК возрастом 1 миллион лет.

В отложениях в Антарктиде нашли следы древней ДНК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние десятилетия генетики разработали методику, позволяющую секвенировать древнюю ДНК давно вымерших живых существ. Это позволяет получить информацию об их строении и родстве.

Сохранность молекул ДНК зависит от многих факторов, но в целом они могут сохранять информацию в течение многих тысяч лет. Анализируя подводные грунты из моря Скоша, Линда Армбрехт из Университета Тасмании и ее коллеги обнаружили множество молекул ДНК.

Среди них были как и относительно современные фрагменты геномов различных многоклеточных и одноклеточных обитателей полярных вод, так и очень древние ископаемые ДНК, возраст которых колеблется от 500 тысяч до 1 миллиона лет. В найденной ДНК были идентифицированы фрагменты, принадлежащие радиоляриям, членистоногим, различным видам простейших и позвоночным. Также было обнаружено большое количество древних фрагментов генома диатомовых водорослей.

Используя эти данные, специалисты смогли изучить историю колебаний климата в Западной Антарктиде за последний миллион лет. Были обнаружены эпизоды резкого потепления климата 14,5 тысяч лет назад – это было время, когда ледяной щит северного полушария отступал на север.

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