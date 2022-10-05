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14 минут назад

VK приготовила сюрприз для пользователей

Lenta.ru

VK приготовила сюрприз для юзеров и запустила активности ко дню учителя, чтобы школьники и выпускники могли по-особенному поздравить своих педагогов и вспомнить самые яркие моменты школьный поры. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

VK приготовила сюрприз для пользователей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на площадке РТУ МИРЭА VK и школьники детского технопарка «Альтаир» выразили признательность всем учителям страны, развернув огромное полотно с надписью «Спасибо, учитель». Масштабное поздравление стало частью акции «Бесценный урок» от «Одноклассников» — к ней можно присоединиться в соцсети.

Кроме того, во «ВКонтакте» появилась новая маска-викторина, которая позволит пользователю вспомнить топовые школьные отмазки и ответить на интересные вопросы. Еще одним сюрпризом для пользователей стал тематический стикерпак и ситпостинг, а учителей ждет музыкальный подарок от «VK Музыки» — плейлист «День учителя». «VK Звонки» добавили тематический фон — теперь атмосферу школьного класса можно почувствовать и на созвоне с друзьями, и на совещании в крупной компании.

При этом в «VK Клипах» запустился проект «Начинаем урок»: с 5 по 12 октября учителя-блогеры будут публиковать лайфхаки для всех нынешних и бывших учеников, а популярные инфлюенсеры вспомнят времена учебы в школе и полезные советы от учителей и поделятся своими скилами. Также с 4 по 6 октября на платформе можно посмотреть сериал «Учитель года».

В свою очередь образовательная платформа «Сферум» подготовила полезные цифровые подарки, которые помогут учителям найти новый творческий подход в работе, а вместе с командой Минпросвещения и школьниками создала видеопоздравление, в котором ученики из всех регионов страны делятся своими успехами.

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