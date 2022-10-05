Специалисты сравнили продажи смартфонов Samsung и Google Pixel

Согласно приведённым данным, за 6 лет, с момента выхода первых Pixel в 2016 году, Google продала 27,6 млн гаджетов, тогда как для Samsung это показатели продаж чуть больше чем за месяц. По мнению одного из журналистов Bloomberg, Google — не конкурент Samsung, и ей понадобится около 60 лет, чтобы догнать южнокорейского производителя.