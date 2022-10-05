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50 минут назад

Почувствуйте разницу: продажи смартфонов Samsung и Google Pixel сравнили

Ferra.ru

В преддверии презентации смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro аналитики сравнили продажи устройств Google и Samsung.

Специалисты сравнили продажи смартфонов Samsung и Google Pixel
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно приведённым данным, за 6 лет, с момента выхода первых Pixel в 2016 году, Google продала 27,6 млн гаджетов, тогда как для Samsung это показатели продаж чуть больше чем за месяц. По мнению одного из журналистов Bloomberg, Google — не конкурент Samsung, и ей понадобится около 60 лет, чтобы догнать южнокорейского производителя.

Отмечается, что в статистике продаж не учтена информация о «ходовых» Pixel Nexus, поэтому насколько корректно такое сравнение, покажет время.

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