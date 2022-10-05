Все штаммы коронавируса: чем они различаются

Пандемия немного сбавила обороты, но все еще не прекратилась: коронавирус по-прежнему циркулирует и представляет опасность. Сегодня вспомним и расскажем о всех значимых штаммах COVID-19.

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«Альфа» — октябрь 2020 года

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Штамм «Альфа» впервые был обнаружен на территории Великобритании. Он распространялся в полтора раза быстрее оригинального вируса, зарегистрированного в Ухани, за счет повышенной на 60% заразности. Кроме того, «Альфа» гораздо более опасен: заболевшим людям чаще приходилось ложиться на лечение, но своевременные меры не гарантировали безопасности жизни — смертность этого штамма, опять же, была значительно выше. Сейчас «Альфа» уже не циркулирует и не считается объектом внимания медиков.

«Бета» — май 2020 года

Наименее заразный, но в то же время самый смертоносный вариант инфекции, обнаруженный в Южной Африке. «Бета» в два раза чаще становится причиной госпитализации, чем оригинальный вирус, причем он активнее заражает молодых людей вне группы риска. Множественные мутации сделали его достаточно устойчивым к нынешним вакцинам, но на данный момент ВОЗ причисляет этот штамм к вариантам, которые уже не вызывают озабоченность врачей.

«Гамма» — ноябрь 2020 года

После мощной мутации «Бета» следующий штамм, найденный в Бразилии, немного откатился по характеристикам заразности и смертности. Конечно, он тоже представляет высокую опасность для жизни, но не столь критичную, как другие варианты. Ключевое отличие «Гаммы» от прочих штаммов — это повышенная склонность переболевших им пациентов к повторному заражению.

«Дельта» — октябрь 2020 года

«Дельта» появился в Индии и стал серьезной проблемой для медиков. Помимо крайне высокой заразности и короткого инкубационного периода, вирус отличился новыми симптомами. Если предыдущие штаммы вызывали острый респираторный синдром, пневмонию и признаки обычной простуды, то «Дельта» во многом проявлялся как кишечный грипп. Он часто приводит к боли в животе, проблемам с желудком, тошноте и другим недомоганиям. Данный вариант, как и «Бета», активно поражал молодых людей до 30 лет: если верить статистике, на 13 декабря 2021 года 70% случаев заражения приходились именно на штамм «Дельта».

«Омикрон» — ноябрь 2021 года