Расчеты массы Млечного Пути оказались неверными

Самые последние данные, полученные на телескоп Го Шоуцзин (LAMOST) и спутник Gaia, показали, что вес Млечного Пути составляет почти половину (в 550 миллиардов больше массы Солнца) от тех расчетов, что ранее заявлялись (в один триллион раз больше Солнца). Согласно мнению специалистов, это означает, что в галактике гораздо меньше темной материи, чем считали до этого времени.