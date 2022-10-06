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32 минуты назад

Расчеты массы Млечного Пути оказались неверными

Lenta.ruиещё 1

Команда китайских ученых из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) рассчитала массу Млечного Пути: предыдущие показатели оказались неверными. Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, гласит, что наша галактика примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца.

Расчеты массы Млечного Пути оказались неверными
Фото: EPAEPA

Знание массы Млечного Пути необходимо для понимания динамики галактики. Однако получить точную информацию было проблематично из-за ограниченных возможностей наблюдений.

Самые последние данные, полученные на телескоп Го Шоуцзин (LAMOST) и спутник Gaia, показали, что вес Млечного Пути составляет почти половину (в 550 миллиардов больше массы Солнца) от тех расчетов, что ранее заявлялись (в один триллион раз больше Солнца). Согласно мнению специалистов, это означает, что в галактике гораздо меньше темной материи, чем считали до этого времени.

Преимущества этой работы заключаются в большом количестве спектроскопических данных, что позволяет фиксировать трехмерное изображение галактики, ее скорость и количество металла в каждой звезде.

Ранее в Млечном Пути была обнаружена «галактическая преисподняя», состоящая из гигантского скопления мертвых звезд и черных дыр.

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