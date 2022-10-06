Власти поддержат отечественное производство ноутбуков и смартфонов

Минпромторг собирается поддержать отечественное производство электроники — компании, планирующие выпускать ноутбуки, ПК, смартфоны и планшеты, получат субсидии. Меру анонсировал замглавы ведомства Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2022», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Шпак добавил, что в 2023-м финансирование отрасли увеличат с 144 до 210 миллиардов рублей.

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«Субсидия поможет снизить себестоимость техники, а также как можно быстрее занять сегменты рынка, которые из-за ухода зарубежных компаний могут оказаться не занятыми», — сказал источник.

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По его словам, вероятнее всего, главным условием получения субсидии будет локализация производства электроники в России.

В настоящее время российские фирмы имеют право на субсидию на разработку компонентов или запуск производства, однако выпуск коммерческих партий продукции — это капиталоемкий процесс, и для его реализации тоже необходима господдержка, сказал «Ъ» топ-менеджер крупного российского производителя электроники. В Минпромторге подтвердили, что мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и правительством.

Различные способы поддержки разработки и производства отечественной вычислительной техники и потребительской электроники обсуждаются Минцифры, Минпромторгом и участниками рынка с конца 2021 года. Постановлением правительства уже запущен механизм льготного кредитования производителей электроники. По словам собеседника «Ъ» в правительстве, кредиты выдают на сумму от 3 до 100 миллиардов рублей.

На IT-рынке газете рассказали, что господдержку запрашивали в том числе компании Yadro и «Аквариус». Кроме того, обсуждался механизм сквозных проектов, при котором крупные заказчики электроники, например банки, обеспечат производителей гарантированным спросом на еще не произведенное оборудование.