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29 минут назад

Китайские астрономы: масса Млечного пути оказалась вдвое меньше, чем думали ученые

Газета.Ru

Китайские астрономы и их австралийские коллеги уточнили массу галактики Млечный путь. Об этом сообщает газета China Daily.

Масса Млечного пути оказалась вдвое меньше, чем думали ученые
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно новой оценке, ее масса примерно равна 550 млрд солнечных. Это вдвое меньше, чем считалось ранее.

«Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, — заявила Сюэ Сянсян из Национальной астрономической лаборатории, одна из авторов работы. — Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь «худее», чем мы думали раньше».

Точная оценка массы галактики необходима для корректного описания динамически процессов в ней, например, для расчета вращения спиральных рукавов вокруг ядра. Данные, легшие в основу новой работы, были получены с помощью спектрометра LAMOST китайской обсерватории Синлун.

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