Масса Млечного пути оказалась вдвое меньше, чем думали ученые

Китайские астрономы и их австралийские коллеги уточнили массу галактики Млечный путь. Об этом сообщает газета China Daily.
Согласно новой оценке, ее масса примерно равна 550 млрд солнечных. Это вдвое меньше, чем считалось ранее.
«Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, — заявила Сюэ Сянсян из Национальной астрономической лаборатории, одна из авторов работы. — Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь «худее», чем мы думали раньше».
Точная оценка массы галактики необходима для корректного описания динамически процессов в ней, например, для расчета вращения спиральных рукавов вокруг ядра. Данные, легшие в основу новой работы, были получены с помощью спектрометра LAMOST китайской обсерватории Синлун.