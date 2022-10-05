Масса Млечного пути оказалась вдвое меньше, чем думали ученые

«Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, — заявила Сюэ Сянсян из Национальной астрономической лаборатории, одна из авторов работы. — Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь «худее», чем мы думали раньше».