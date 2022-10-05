В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
43 минуты назад

Первым смартфоном Apple с USB-C может стать iPhone 17

Чемпионат.com

На днях в Европе практически единогласно приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Теперь Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods — это требование должно вступить в силу к концу 2024 года.

Первым смартфоном Apple с USB-C может стать iPhone 17
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает портал The Verge, закон формально ещё не приняли и сперва его должен одобрить Европейский совет. И уже после одобрения он вступит в силу лишь по истечении 20 дней. Получается, у Apple будет чуть больше двух лет, чтобы перейти на USB-C — в Евросоюзе ожидают, что разъём станет новым стандартом лишь в конце 2024 года.

Таким образом, Apple наверняка ещё успеет выпустить iPhone 16 осенью 2024-го со старым разъёмом Lightning и лишь в 2025-м будет снабжать смартфон USB-C. Судя по всему, первым мобильным устройством компании с разъёмом Type-C станет лишь iPhone 17, который поступит в продажу осенью 2025 года. В теории Apple может перейти на новый тип зарядки раньше, однако аналитики не видят в этом экономического смысла для корпорации.

Наука и техника,Европейский совет,Apple,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители