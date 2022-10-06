Найдены звезды, стремящиеся быть аномально близко друг к другу

Астрономы обнаружили систему из двух звезд, вращающихся друг вокруг друга по аномально коротким орбитам — их полный взаимный оборот занимает менее часа. Оказалось, что одна из звезд представляет собой белый карлик, который постепенно съедает атмосферу своего партнера, похожего по свойствам на Солнце. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: InScience InScience

Часть звезд в нашей галактике, подобно Солнцу, существуют поодиночке и могут быть центром простых звездных систем. Но существуют и другие звезды — те, что имеют «партнера», то есть вторую звезду, с которой они совершают обороты друг вокруг друга. Иногда их орбиты настолько компактны, что могли бы поместиться на расстоянии между Землей и Луной.

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Астрономы из Массачусетского технологического института открыли систему из пары звезд с самыми короткими орбитами из известных. Партнеры совершают полный оборот друг вокруг друга всего за пятьдесят одну минуту. На это ученым указали периодические изменения в яркости света, исходящего от системы. Примерно каждый час одна из звезд полностью перекрывает другую, затмевая свет от ее. Явные различия в яркости этих объектов позволили исследователям точно измерить их массу, радиус и период обращения.

Одна звезда оказалась белым карликом, имеющим размер примерно в сто раз меньше Солнца. Вторая по свойствам похожа на Солнце, но меньше его в десять раз. То, что подобная звездная пара имеет столь короткие орбиты, крайне необычно. Чтобы их сосуществование стало возможным, система должна представлять собой так называемую катаклизмическую переменную — такую пару звезд, в которой белый карлик постепенно поглощает водород из атмосферы своего партнера. В конце концов вторая звезда должна сгореть, оставив после себя лишь ядро из гелия. По словам ученых, сейчас система находится в переходном состоянии, когда звезда, подобная Солнцу, уже потеряла большую часть атмосферы из водорода и постепенно переходит в состояние гелиевого ядра.