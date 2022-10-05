В Китае начались продажи первого в мире ноутбука на базе процессора RISC-V

Китайская компания Alibaba представила ноутбук Roma, главной особенностью которого является процессор T-Head TH1520 на архитектуре RISC-V. Об этом сообщает издание Tom's Hardware. Таким образом, Roma стал первым в мире ноутбуком, в котором не используется классический процессор ARM или х86.

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Кроме T-Head TH1520 с четырьмя ядрами, пиковая частота которых равна 2,5 ГГц, Roma имеет 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4, 256 ГБ встроенной SSD-памяти, 14,1-дюймовую матрицу с разрешением Full HD, а также клавиатуру с подсветкой, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, слот для SD-карт, разъемы HDMI, Ethernet, USB-C и USB-A.

Roma работает на уникальной операционной системе OpenAnolis, которая, как и сам ноутбук, разработана в стенах холдинга Alibaba. OpenAnolis является одной из многих ОС на базе Linux. Таким образом, после покупки лэптопа OpenAnolis можно заменить, например, на Ubuntu, которая в 2022 году получила поддержку процессоров RISC-V.