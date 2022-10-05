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1 час назад

Битва титанов: впервые заснято убийство белых акул косатками

Ferra.ru

Первое прямое свидетельство убийства белых акул косатками в Южной Африке было снято как вертолетом, так и пилотом беспилотника. В новой статье, опубликованной в журнале Экологического общества Америки, доказывается, что косатки способны преследовать, захватывать и обездвиживать белых акул.

Специалисты впервые засняли убийство белых акул косатками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Похожие материалы уже появлялись в июне, но это была лишь малая часть. В новой работе приводятся более обширные кадры, а также данные с меток, беспилотников и туристических лодок, показывающие, что белые акулы бежали из района Моссел-Бей в Южной Африке в течение нескольких недель.

Косаток наблюдали за добычей других видов акул, но прямых наблюдений за хищничеством белых акул на местном уровне не было - до сих пор.

"Такое поведение никогда ранее не наблюдалось в деталях, и уж точно никогда с воздуха", - говорит ведущий автор исследования Элисон Таунер.

Только две косатки в Южной Африке ранее были связаны с охотой на белых акул, но никогда не были замечены в действии. На новых кадрах была замечена одна из ранее замеченных косаток, а также еще четыре новые. Авторы считают, что их участие свидетельствует о возможном распространении такого поведения.

Исследование также дает новое представление о попытках акул избежать захвата косатками. В двух случаях косатки приближались к акулам близко и медленно, а акула, вместо того чтобы убегать, оставалась рядом с косаткой, держа ее в поле зрения, чтобы не дать застать себя врасплох. Однако косатки социальны и охотятся группами, и исследователи считают, что такое поведение неэффективно.

"Киты-убийцы - высокоинтеллектуальные и социальные животные. Их методы групповой охоты делают их невероятно эффективными хищниками", - сказал специалист по морским млекопитающим и соавтор исследования Саймон Элвен.

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