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1 час назад

Китайцы научились устанавливать SIM-карты в «бессимочные» iPhone 14 из США

Ferra.ru

Чем отличается американская версия iPhone 14 от тех, что продаются во всём остальном мире? Правильно, в ней нет слота под физическую SIM-карту. Или есть?

Китайцы научились устанавливать SIM-карты в «бессимочные» iPhone 14
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Таким же вопросом задались китайские энтузиасты. Они разобрали iPhone 14, привезённый из США, и обнаружили, что вместо лотка SIM-карты в новых телефонах установлена пластиковая заглушка.

По итогу они научились заменять среднюю рамку смартфона (а в некоторых случаях просто проделывать в ней отверстие), после чего в американские iPhone стало возможным устанавливать физическую симку.

Стоит отметить, что подобное можно провернуть и в домашних условиях. В таком случае, покупка смартфона в Соединённых Штатах будет достаточно выгодной, так как это единственный рынок, на котором iPhone 14 не подорожал.

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