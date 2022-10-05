Китайцы научились устанавливать SIM-карты в «бессимочные» iPhone 14

Чем отличается американская версия iPhone 14 от тех, что продаются во всём остальном мире? Правильно, в ней нет слота под физическую SIM-карту. Или есть?

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Таким же вопросом задались китайские энтузиасты. Они разобрали iPhone 14, привезённый из США, и обнаружили, что вместо лотка SIM-карты в новых телефонах установлена пластиковая заглушка.

По итогу они научились заменять среднюю рамку смартфона (а в некоторых случаях просто проделывать в ней отверстие), после чего в американские iPhone стало возможным устанавливать физическую симку.