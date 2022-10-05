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1 час назад

Илон Маск создаст одно универсальное приложение для всего сразу

Ferra.ru

За последние пару дней Илон Маск стал щедр на различные заявления. На этот раз миллиардер объявил о планах разработать универсальное «приложение Х», которое будет предназначено буквально для всего.

Илон Маск создаст одно универсальное приложение для всего сразу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Маска, покупка Twitter может заметно ускорить разработку его свежего проекта. При этом в качестве ориентиров при его создании предприниматель назвал китайское суперприложение WeChat.

Глава Tesla напомнил, что изначально WeChat был обыкновенным мессенджером. Но со временем он трансформировался в отдельный мини-интернет, которым на сегодняшний день пользуются около миллиарда человека.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск опубликовал в Twitter серию твитов, в которых предложил своё видение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Признать Крым российским: Илон Маск предложил свой способ мирного окончания конфликта на Украине

В числе прочего он призвал оставить Крым за Россией. Правда, чуть позже он уточнил, должны ли жители полуострова самостоятельно решать свою судьбу.

Наука и техника,Илон Маск,
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