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35 минут назад

Минцифры займется поиском уязвимостей на «Госуслугах»

Lenta.ru

Минцифры планирует до конца года заняться поиском уязвимостей на портале «Госуслуги». Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что специалисты, которые обнаружат их, смогут получить вознаграждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Минцифры займется поиском уязвимостей на «Госуслугах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы планируем объявить и провести до конца года Bug Bounty по "Госуслугам"», — сообщил глава министерства.

По его словам, «Госуслуги» ранее подвергались многочисленным хакерским атакам. При этом, как уточнил Шадаев, последние атаки практически не нанесли никакого ущерба, так как, несмотря на усилия хакеров, сервис продолжал работать.

«Многие компании сейчас начали заниматься укреплением информационной безопасности. (...) Сейчас главная задача — безопасность наших ресурсов», — заключил министр.

В июле сообщалось, что Минцифры планирует легализовать «белых» хакеров в России. Для этих целей ведомство намерено закрепить в законодательстве понятие Bug Bounty и запустить для «белых» хакеров бонусную программу. Такая мера позволила бы привлекать их к анализу уязвимостей в информационных государственных системах, оградив при этом от обвинений в «неправомерном доступе» к информации.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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