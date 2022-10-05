В Госдуме назвали мифом анонимность в Telegram

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн назвал мифом анонимность в мессенджере Telegram. Об этом говорится в посте, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат высказался об анонимности в мессенджере, комментируя задержание владельцев Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве и шантаже высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний.
«Последние задержания владельцев и админов Telegram-каналов — это продолжение масштабной операции силовиков, начатой еще летом против консорциума Telegram-шантажистов», — написал Хинштейн. По словам главы комитета Госдумы, операция проводится сотрудниками управления «К» МВД совместно с ФСБ<ФСБ, СледСледственным комитетом (СК), Генпрокуратурой и при силовой поддержке РосгРосгвардии.
Предыдущие задержания подозреваемых в вымогательстве лиц прошли в июле, августе и сентябре, отметил депутат.
«Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в Telegram — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать "королей компромата"», — заявил Хинштейн.
Он также добавил, что задержанные активно сотрудничают со следствиям и дают «друг на друга, на заказчиков и даже на своих родственников».