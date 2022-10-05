Биологи обнаружили червя, слюна которого разлагает пластик

Биологи из Центра биологических исследований в Испании обнаружили, что слюна личинок большой восковой моли может разлагать пластиковые пакеты. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Nature Communications.
По словам команды, слюна этого червя разлагает пластиковые пакеты всего за несколько часов благодаря наличию в ней большого количества ферментов, которые ученые открыли случайно.
В 2017 году биолог и пчеловод Федерика Берточини пыталась защитить пчелиные ульи от личинок большой восковой моли, питающихся воском, накрыв их пластиковыми пакетами. По ее словам, в течение 40 минут пакеты покрылись дырками. Последующие эксперименты показали, что черви переваривают пластик, а не просто прогрызают его.
Исследователи использовали электронную микроскопию для анализа слюны восковых червей. В результате были обнаружены ферменты, которые окисляют материал. В будущем ученые хотят подробнее изучить механизм, лежащий в основе способности ферментов разлагать пластик.