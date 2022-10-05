Биологи обнаружили червя, слюна которого разлагает пластик

Биологи из Центра биологических исследований в Испании обнаружили, что слюна личинок большой восковой моли может разлагать пластиковые пакеты. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Nature Communications.

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По словам команды, слюна этого червя разлагает пластиковые пакеты всего за несколько часов благодаря наличию в ней большого количества ферментов, которые ученые открыли случайно.

В 2017 году биолог и пчеловод Федерика Берточини пыталась защитить пчелиные ульи от личинок большой восковой моли, питающихся воском, накрыв их пластиковыми пакетами. По ее словам, в течение 40 минут пакеты покрылись дырками. Последующие эксперименты показали, что черви переваривают пластик, а не просто прогрызают его.