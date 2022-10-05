В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
48 минут назад

В новой версии Windows 11 обнаружили замедляющий компьютер баг

Газета.Ru

Обновление операционной системы Windows 11 до версии 22H2 приводит к замедлению работы компьютера. Как сообщает PCWorld, это связано с багом.

Представитель Microsoft, главный менеджер программ Нед Пайл подтвердил, что в результате скорость загрузки и копирования локальных файлов может замедлиться в этой версии ОС на 40%.

В корпорации уточнили, что падение производительности характерно именно для новой версии 22H2. Баг связали с использованием протокола Server Message Block (SMB).

По словам Пайла, проблема заключается не в коде SMB. Представитель корпорации не смог назвать точные сроки полного устранения проблемы, но заверил, что в Microsoft работают над решением.

Ранее сообщалось, что обновление Windows 11 под названием 22H2 сломало работу компьютера с принтерами пользователей. Принтеры либо исчезли из системы, либо у них перестали работать многие функции.

Наука и техника,Видео,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители