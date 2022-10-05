Обновление операционной системы Windows 11 до версии 22H2 приводит к замедлению работы компьютера. Как сообщает PCWorld, это связано с багом.

Представитель Microsoft, главный менеджер программ Нед Пайл подтвердил, что в результате скорость загрузки и копирования локальных файлов может замедлиться в этой версии ОС на 40%.

В корпорации уточнили, что падение производительности характерно именно для новой версии 22H2. Баг связали с использованием протокола Server Message Block (SMB).

По словам Пайла, проблема заключается не в коде SMB. Представитель корпорации не смог назвать точные сроки полного устранения проблемы, но заверил, что в Microsoft работают над решением.