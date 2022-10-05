Cпутники NASA отправили на орбиту при помощи гигантской катапульты

Представители американского стартапа SpinLaunch отчитались об успешном испытательном запуске полезной нагрузки на орбиту при помощи своей новейшей системы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Данный запуск был десятым и именно в рамках него компания сумела впервые вывести на орбиту космические аппараты NASA, Airbus, Корнельского университета и разработчика спутников Outpost.

Работает высокотехнологичная катапульта следующим образом: сначала полезная нагрузка вращается вокруг суборбитального ускорителя компании с ускорением 10 000 g, затем она выбрасывается в небо.

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Сам круговой ускоритель приводится в действие электроприводом, который использует механическую руку для перемещения полезных грузов по кругу для достижения невероятно высоких скоростей.