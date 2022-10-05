Cпутники NASA отправили на орбиту при помощи гигантской катапульты

Представители американского стартапа SpinLaunch отчитались об успешном испытательном запуске полезной нагрузки на орбиту при помощи своей новейшей системы.
Данный запуск был десятым и именно в рамках него компания сумела впервые вывести на орбиту космические аппараты NASA, Airbus, Корнельского университета и разработчика спутников Outpost.
Работает высокотехнологичная катапульта следующим образом: сначала полезная нагрузка вращается вокруг суборбитального ускорителя компании с ускорением 10 000 g, затем она выбрасывается в небо.
Сам круговой ускоритель приводится в действие электроприводом, который использует механическую руку для перемещения полезных грузов по кругу для достижения невероятно высоких скоростей.
Напомним, что первые лётные испытания SpinLaunch состоялись не так давно — лишь в ноябре 2021 года. Сама же система находится в разработке ещё с 2015 года.