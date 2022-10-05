В iPhone добавят новую функцию

За последние несколько лет Apple многое «подсмотрела» у производителей Android-смартфонов. Об очередь таком «вдохновении» стало известно накануне.
По данным издания Patently Apple, купертиновцы разработали систему, позволяющую грядущим iPhone заряжать внешние устройства с поддержкой беспроводной зарядки, в том числе и iPhone. В патенте описывается использование индукционной катушки и направление электромагнитного излучения.
Для активации реверсивной зарядки, достаточно приложить второе устройство к задней стороне iPhone. Стоит отметить, что подобная функция есть во многих современных Android-флагманах. Работает она по такому же принципу.
Напомним, что по данным инсайдеров, грядущий iPhone 15 Ultra станет первым смартфоном Apple, в котором Lightning-разъём будет заменён на USB-C. В дальнейшем компания внедрит его и в более доступные модели.