В iPhone добавят новую функцию

За последние несколько лет Apple многое «подсмотрела» у производителей Android-смартфонов. Об очередь таком «вдохновении» стало известно накануне.

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По данным издания Patently Apple, купертиновцы разработали систему, позволяющую грядущим iPhone заряжать внешние устройства с поддержкой беспроводной зарядки, в том числе и iPhone. В патенте описывается использование индукционной катушки и направление электромагнитного излучения.

Для активации реверсивной зарядки, достаточно приложить второе устройство к задней стороне iPhone. Стоит отметить, что подобная функция есть во многих современных Android-флагманах. Работает она по такому же принципу.