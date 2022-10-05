Ученые составили карту песчаных дюн на спутнике Сатурна

Эксперты NASA исследовали место будущей посадки винтокрылого аппарата Dragonfly на Титан – крупнейший спутник Сатурна. Миссия стартует в 2027 году, сообщает Planetary Science Journal.

Фото: NASA NASA

Согласно плану, спускаемый аппарат достигнет Титана в 2034 году. Он совершит посадку на дюнном поле Шангри-Ла рядом с кратером Селк. Ученые сочли эту область «научно примечательной».

В рамках нового исследования авторы провели детальный анализ радиолокационных изображений, переданных зондом «Кассини» и аппаратом «Гюйгенс». На основании этих данных они нанесли на карту шесть участков региона.

Исследование показало, что дюнное поле Шангри-Ла – это сухая экваториальная область с плотной холодной атмосферой. Периодически там идет дождь из жидкого метана. На поверхности можно увидеть горы и ударный кратер от падения метеорита. В дальнейшем ученые намерены установить глубину и форму кратера Селк.

Считается, что Титан во многом схож с ранней Землей. Поэтому в ходе миссии ученые рассчитывают больше узнать о нашей собственной планете.

Устройство Dragonfly весом 450 килограммов оснастят восемью роторами. В атмосфере Титана с низкой гравитацией и слабым ветром он будет перемещаться со скоростью до 36 километров в час, совершая все более длительные перелеты от места посадки.

«Dragonfly наконец-то покажет нам, как выглядит Титан», – отметили ученые.