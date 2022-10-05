Американские ученые создали самую белую краску в мире

Усовершенствованный вариант самой белой краски в мире представили учёные Университета Пердью (США). Они создали состав с наночастицами сульфата бария, который отражает 98,1% солнечного света. В ходе эксперимента установили, что краска эффективно охлаждает поверхность – примерно на 4,5 градуса Цельсия. Об этом сообщило Cell Reports Physical Science

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Краской заинтересовались производители космических аппаратов, художники и дизайнеры обуви и одежды. Но для того, чтобы получить нужный эффект, надо нанести слой толщиной не менее 400 микрон.

Исследователи поэкспериментировали с другими материалами, чтобы проверить их способность рассеивать свет. В итоге они получил краску с гексагональным нитридом бора – вещество применяют в смазочных материалах. Краска отражает 979% солнечного света при толщине в 150 микрон.

По словам учёных, гексагональный нитрид бора имеет высокий показатель преломления, что приводит к сильному рассеиванию солнечного света.

Частицы материала имеют уникальное строение и выглядят как нанопластинки. Они более эффективно отражают солнечный свет, чем сферические частицы, которые содержались в предыдущих составах.