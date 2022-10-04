WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты

В одном из последующих обновлений мессенджера WhatsApp пользователям запретят делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

При попытке сделать скриншот должно будет появиться всплывающее уведомление о том, что это действие невозможно из-за политики безопасности. В случае, если пользователь попытается сделать снимок экрана с помощью сторонних приложений, у него на скриншотах и видео получится только чёрный экран. При этом пользователи, чьи одноразовые медиафайлы пытались сохранить их собеседники, уведомлений об этом не получат.

Уточняется, что новые функции не смогут обеспечить полную конфиденциальность, так как всегда существует вероятность, что пользователь попросту сфотографирует экран смартфона на другое устройство.

По имеющимся данным, новая функция уже появилась в бета-версии WhatsApp для Android, однако точные сроки её запуска для широкого круга пользователей пока неизвестны.