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46 минут назад

WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты

Елена Прошина

В одном из последующих обновлений мессенджера WhatsApp пользователям запретят делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При попытке сделать скриншот должно будет появиться всплывающее уведомление о том, что это действие невозможно из-за политики безопасности. В случае, если пользователь попытается сделать снимок экрана с помощью сторонних приложений, у него на скриншотах и видео получится только чёрный экран. При этом пользователи, чьи одноразовые медиафайлы пытались сохранить их собеседники, уведомлений об этом не получат.

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Уточняется, что новые функции не смогут обеспечить полную конфиденциальность, так как всегда существует вероятность, что пользователь попросту сфотографирует экран смартфона на другое устройство.

По имеющимся данным, новая функция уже появилась в бета-версии WhatsApp для Android, однако точные сроки её запуска для широкого круга пользователей пока неизвестны.

Отметим, что WhatsApp анонсировал эту функцию ещё в августе. Помимо этого, в мессенджере должны появится ещё два нововведения – скрытный режим и возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.

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