Электронные сигареты признали менее вредными, чем традиционные

С момента массовой популяризации, электронные сигареты всячески демонизировали. В какой-то момент даже их даже называли более вредными, чем обыкновенные сигареты.

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Но вот, внезапно, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании выступило со свежим заявлением. В нём ведомство объявило электронные сигареты менее опасными, чем традиционные способы курения.

При этом учёные всё же отметили, что при всём при этом вейпы всё ещё не абсолютно безопасны. Устройства всё ещё могут наносить достаточно заметный ущерб здоровью, особенно если речь идёт о несовершеннолетних пользователях.