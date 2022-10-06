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1 час назад

Минздрав Великобритании объявил электронные сигареты менее вредными, чем традиционные

Ferra.ruиещё 2

С момента массовой популяризации, электронные сигареты всячески демонизировали. В какой-то момент даже их даже называли более вредными, чем обыкновенные сигареты.

Электронные сигареты признали менее вредными, чем традиционные
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но вот, внезапно, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании выступило со свежим заявлением. В нём ведомство объявило электронные сигареты менее опасными, чем традиционные способы курения.

При этом учёные всё же отметили, что при всём при этом вейпы всё ещё не абсолютно безопасны. Устройства всё ещё могут наносить достаточно заметный ущерб здоровью, особенно если речь идёт о несовершеннолетних пользователях.

Специалисты также отметили, что курение электронных сигарет доставляет в организм куда меньшее количество различных вредных соединений, чем курение обычных. Об в том числе говорят и биомаркеры онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

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