Разработан расщепляющий воду катализатор

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета им. Юлиуса и Максимилиана разработали катализатор для расщепления воды. Он действует аналогично ферментам, которые принимают участие в фотосинтезе растений. Исследование опубликовано в журнале Nature Catalysis.

Фото: InScience InScience

В настоящее время водород считается достойной альтернативой ископаемому топливу. Переход на водородное топливо может помочь снизить выбросы углекислого и других парниковых газов. Водород можно получать при расщеплении воды под действием электричества. Однако ученые считают, что вместо электричества можно воспользоваться солнечным светом. Именно такой фотолиз воды производят растения в ходе фотосинтеза. Этим занимается особый молекулярный аппарат — фотосистема II.

Видео дня

Немецкие ученые попытались воссоздать работу фотосистемы II в искусственных условиях. Чтобы расщепить молекулу воды, нужно провести сложную окислительно-восстановительную реакцию: от двух молекул воды отщепляются четыре электрона и четыре протона. В растениях для этого используется фермент, в каталитическом центре которого находятся четыре атома марганца, по которым и распределяется электронная плотность. В 2016-2017 годах ученые разработали похожий «искусственный фермент», каталитический центр которого состоял из трех атомов рутения, выполнявших схожие функции. Сейчас же исследователям удалось получить такой катализатор всего с одним атомом рутения. Чтобы это сделать, в каталитический центр добавили «карман» — пространство, в котором собираются молекулы воды. Как показали эксперты, каталитическая активность этого «искусственного фермента» практически такая же высокая, как в фотосистеме II у растений.