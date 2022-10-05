Швейцарский McDonald's начал принимать к оплате криптовалюту

Пока мир криптовалют переживает потрясение, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила сделать шаг в сторону его поддержки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Филиал, расположенный в городе Лугано в Швейцарии объявил о старте приёма биткоинов в качестве оплаты заказов. При этом в компании отметили, что на данный момент это всё ещё эксперимент.

В Сети даже можно найти ролики, в которых показывается, как происходит процесс заказа и оплаты еды при помощи мобильного приложения с использованием криптовалюты. Во всех них явно заметен один и тот же логотип — Tether.

Это один из трёх цифровых активов, которые местные власти планируют сделать законными платёжными средствами в городе. Оставшиеся две валюты — биткоин и LVGA.