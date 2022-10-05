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37 минут назад

Швейцарский McDonald's начал принимать к оплате криптовалюту

Ferra.ruиещё 2

Пока мир криптовалют переживает потрясение, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила сделать шаг в сторону его поддержки.

Швейцарский McDonald's начал принимать к оплате криптовалюту
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Филиал, расположенный в городе Лугано в Швейцарии объявил о старте приёма биткоинов в качестве оплаты заказов. При этом в компании отметили, что на данный момент это всё ещё эксперимент.

В Сети даже можно найти ролики, в которых показывается, как происходит процесс заказа и оплаты еды при помощи мобильного приложения с использованием криптовалюты. Во всех них явно заметен один и тот же логотип — Tether.

Это один из трёх цифровых активов, которые местные власти планируют сделать законными платёжными средствами в городе. Оставшиеся две валюты — биткоин и LVGA.

Напомним, что ранее в 2022 году году власти Лугано объявили, что жители города в будущем смогут оплачивать налоги, а также парковочные талоны, коммунальные услуги, обучение и т.д. криптовалютой.

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