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23 минуты назад

Apple обяжут добавить зарядку USB Type-C в новые iPhone

Чемпионат.com

В Европе приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Большинство из них и так сопровождаются USB-C, но не iPhone.

Apple обяжут добавить зарядку USB Type-C в новые iPhone
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь же Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods — первые устройства компании с USB-зарядкой должны выйти к концу 2024 года.

Примечательно, что многие железки Apple давно сопровождаются разъёмом USB Type-C — к примеру, новые iPad и Macbook. Почему компания так долго придерживается собственного порта Lightning в iPhone — неизвестно.

Примечательно, что Евросоюз дал отсрочку для ноутбуков. Если новые смартфоны и планшеты должны обязательно иметь USB-зарядку к концу 2024 году, то новые ноутбуки обяжут обзавестись таким портом лишь к концу 2026 года.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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