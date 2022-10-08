Можно ли купить звезду? Разбираемся в вопросе

Каждый год в преддверие праздников в Интернете можно увидеть множество объявлений, предлагающих купить звезду или присвоить ей названия — но как этот процесс работает в реальности? Действительно ли можно вот так просто взять и назвать звезду? Портал Naked Science разобрался в вопросе.

Фото: Рамблер Рамблер

Можно ли назвать звезду своим именем

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Если рассуждать технически, звезды не имеют общепринятых названий — они имеют научные обозначения, принятые исследователями. Индекс, состоящий из букв и цифр, подписывает порядковый номер звезды и имя созвездия, где она расположена. Названия, знакомые многим людям, вроде Сириуса или Антареса, были придуманы много столетий назад астрономами древности, и сейчас они выполняют скорее историческую функцию.

Конечно, есть звезды, которые названы в честь людей: например, звезды Барнарда и Сервантеса. Но эти случаи — скорее единичные исключения из правил, когда научное сообщество решило почтить память важных людей. Да и то, эти имена не считаются официальными, так как профессиональными организациями признаются лишь технические обозначения светил.

На самом же деле, несмотря на то, что некоторые частные компании предлагают якобы оформить сертификат, присваивающий какой-то звезде выбранное клиентом имя, вот так просто взять и назвать небесное тело нельзя. Вы можете приобрести соответствующий документ, но на практике он совершенно ничего не значит и не обладает юридическим весом. То же самое можно сказать и о предложениях купить право собственности на звезду: договор о космосе, подписанный в 1967 году, закрепляет за космическими объектами (в том числе планетами и звездами) статус общечеловеческого достояния. Иными словами, они не могут никому принадлежать — ни о какой собственности здесь нет и речи.

По факту, сертификат, который присваивает звезде имя — не более чем эффектная бумажка, не имеющая ничего общего со звездным небом. Она гарантирует, что «ваша» звезда может появиться в одном из частных каталогов небесных тел, но, опять же, научное сообщество не рассматривает такие труды всерьез. Впрочем, даже документ, не имеющий юридической силы, будет вполне себе необычным сувениром — многие организации, занимающиеся этим бизнесом, открыто об этом говорят.