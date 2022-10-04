В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
31 минуту назад

Гендиректор "Роскосмоса" Борисов: РФ будет готова высадить космонавтов на Луну к 2030 году

Газета.Ruиещё 1

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия к 2030 году будет готова высадить космонавтов на Луну. Об этом он заявил, выступая на Трансляция мероприятия ведется в соцсети института «ВКонтакте».

В «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты высадятся на Луну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

«За ним последуют «Луна-26», -27, -28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — сказал он.

Борисов также напомнил, что у Международной космической станции завершается срок эксплуатации. Он подчеркнул, что России жалко расставаться с инфраструктурой МКС, включая недавно введенный многофункциональный модуль, который еще не выработал свой ресурс и может принести много уникальных научных результатов. В планах «Роскосмоса» — создание отечественной орбитальной станции, это будет совершенно другая станция с «качественно новыми задачами и отдачей», добавил глава корпорации.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что РФ способна слетать на Луну в четыре раза дешевле, чем США.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители