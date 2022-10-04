В «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты высадятся на Луну

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия к 2030 году будет готова высадить космонавтов на Луну. Об этом он заявил, выступая на Трансляция мероприятия ведется в соцсети института «ВКонтакте».

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Он отметил, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

«За ним последуют «Луна-26», -27, -28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — сказал он.

Борисов также напомнил, что у Международной космической станции завершается срок эксплуатации. Он подчеркнул, что России жалко расставаться с инфраструктурой МКС, включая недавно введенный многофункциональный модуль, который еще не выработал свой ресурс и может принести много уникальных научных результатов. В планах «Роскосмоса» — создание отечественной орбитальной станции, это будет совершенно другая станция с «качественно новыми задачами и отдачей», добавил глава корпорации.