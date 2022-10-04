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44 минуты назад

Впервые в истории россияне стали меньше пользоваться Интернетом на смартфонах

Ferra.ru

В Сети появилась свежая статистика по использованию мобильного Интернета россиянами. В Минцифре заявили о внезапном падении потребления.

Россияне стали меньше пользоваться Интернетом на смартфонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, во II квартале 2022 года оно составило 2,5% в сравнении с I кварталом. И если в процентах цифра не впечатляет, то в абсолютных значениях речь идёт о сотнях миллионов гигабайт.

По словам специалистов, это в принципе первый подобный случай за всю историю существования мобильного Интернета в России — ранее объём потребляемого телефонами и смартфонами трафика из года в год показывал стабильный рост.

При этом называются и возможные причины падения. Главной из них эксперты считают блокировки крупных и популярных интернет-ресурсов. Так, только после 24 февраля своеобразный «чёрный список» расширился на многие позиции.

Также свою лепту внесли и проблемы, с которыми столкнулись отечественные онлайн-кинотеатры с музыкальными стриминговыми сервисами. Уход иностранных студий привёл к оттоку зарубежных фильмов и музыки. А это, в свою очередь, привело к уходу с них российских пользователей.

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