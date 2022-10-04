Россияне стали меньше пользоваться Интернетом на смартфонах

В Сети появилась свежая статистика по использованию мобильного Интернета россиянами. В Минцифре заявили о внезапном падении потребления.

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Так, во II квартале 2022 года оно составило 2,5% в сравнении с I кварталом. И если в процентах цифра не впечатляет, то в абсолютных значениях речь идёт о сотнях миллионов гигабайт.

По словам специалистов, это в принципе первый подобный случай за всю историю существования мобильного Интернета в России — ранее объём потребляемого телефонами и смартфонами трафика из года в год показывал стабильный рост.

При этом называются и возможные причины падения. Главной из них эксперты считают блокировки крупных и популярных интернет-ресурсов. Так, только после 24 февраля своеобразный «чёрный список» расширился на многие позиции.